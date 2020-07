Envirorezort vykonáva v areáli Istrochemu dva geologické prieskumy

Bratislava 9. júla (TASR) – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vykonáva v areáli bratislavského Istrochemu dva geologické prieskumy, ktoré majú monitorovať vývoj znečistenia. Informoval o tom odbor komunikácie envirorezortu. Reagoval tak na mimoparlamentnú stranu Spolu, ktorá informovala o prekročení limitov pesticídov vo vode v studniach v okolí spoločnosti. MŽP zároveň víta záujem strany o životné prostredie.



Ministerstvo vykonáva prieskum v bratislavskej Rači – Žabom majeri a Ružinove, prvom kanáli chemických odpadových vôd.



„Zásadným stanoviskom ministerstva zostáva čím skoršie odstránenie envirozáťaží v areáli Istrochemu," uvádza MŽP. Šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽaNO) pred dvoma týždňami požiadal starostov dotknutých bratislavských mestských častí, najmä Nového Mesta, aby konali a preskúmali riziká využívania podzemnej vody na polievanie záhrad, napúšťanie bazénov alebo osobnú hygienu.



Budaj kritizoval aj to, že vlastník areálu Istrochem chcel preniesť náklady za odstránenie envirozáťaže na štát, respektíve na mesto. „Po tejto verejnej kritike majiteľ areálu prisľúbil, že mieni rokovať o svojej spoluúčasti na odstránení envirozáťaže. V prípade Istrochemu by mohlo ísť o sumu až 350 miliónov eur," uviedlo ministerstvo.



Predseda Spolu Juraj Hipš vo štvrtok na tlačovej konferencii povedal, že požadovali od ministerstva, aby bol areál urgentne zahrnutý do sanačného programu. Taktiež, aby boli občania o kontaminácii vody informovaní a boli im poskytnuté odporúčania. Poslednou požiadavkou bolo prijatie zákona, ktorý neumožní viac utajovať geologické prieskumy. Hipš oceňuje, že MŽP sa rozhodlo vypracovať takýto zákon. Zároveň však tvrdí, že pri prvých dvoch požiadavkách rezort neurobil žiadne kroky.



„MŽP navštívilo areál Istrochemu, aby zhodnotilo súčasný stav, ale to nerieši situáciu a do dnešného dňa ľudia nedostali informácie ako majú postupovať," poznamenal Hipš. Envirorezort sa ohrádza, že výrok o nečinnosti nového vedenia vo veci envirozáťaže v Istrocheme je nepravdivý.



Rozbor vody zo studne v obytnej zóne v Mierovej kolónii v Bratislave ukázal prítomnosť pesticídov. Tie mnohonásobne prekračujú zákonom povolené limity. Vo vode bolo spolu identifikovaných 32 druhov pesticídov. Mimoparlamentné Spolu tak v tejto súvislosti podáva trestné oznámenie.