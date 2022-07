Výpomoc v rámci bratislavských pôrodníc je prirodzená

Bratislava 9. júla (TASR) - V prípade nahromadenia sa pôrodov v niektorej z bratislavských pôrodníc je výpomoc sesterských kliník prirodzená. Presmerovanie rodičiek sa uskutoční po dohode prednostov a informácii riaditeľstva Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB). Pre TASR to uviedlo ministerstvo zdravotníctva v reakcii na prípad, keď rodičku museli pre nedostatok personálu a miesta presunúť z ružinovskej nemocnice inam. Upozornil naň Denník N.



"UNB disponuje tromi pôrodnicami - Kramáre, Ružinov a Antolská. V prípade naplnenia kapacít jednej z pôrodníc môže byť rodička presunutá do inej našej pôrodnice," priblížila hovorkyňa nemocnice Eva Kliská. Zdôraznila, že situácia, keď by rodičky museli presúvať do iného mesta, nateraz nehrozí.



K prípadu došlo podľa nej iba na gynekologicko-pôrodníckej klinike v Ružinove. Tá podľa jej slov patrí k najvyťaženejším pôrodniciam na Slovensku. "Stáva sa to najmä vtedy, keď je plné oddelenie šestonedelia a rodičky by po pôrode museli ležať mimo tohto oddelenia," skonštatovala.



Nemocnica aj ministerstvo priznali, že nedostatok sestier je problémom na celom Slovensku. Zároveň deklarovali, že zdravotná starostlivosť ohrozená nie je. "Novorodenecká sestra alebo pôrodná asistentka je vysokošpecializované povolanie, ktoré je dlhodobo nedostatkové," doplnila Kliská.



Rezort skonštatoval, že problém s nedostatkom personálu je najvýraznejší počas dovolenkového obdobia. "Ide o stav, ktorý je bežný v lete každý rok. Je pochopiteľné aj to, že zdravotníci, ktorí si nemohli počas uplynulých dvoch rokov pandémie dovolenky dopriať, si ich teraz v lete chcú konečne vyčerpať," vysvetlil. Zdravotnícke zariadenia podľa neho na situáciu spôsobenú dovolenkami reagujú operatívne zmenou organizácie oddelení či presunom personálu.



Súčasný stav v nemocnici riešia. Hovorkyňa upozornila, že novým sestrám sa ponúka náborový príspevok vo výške 4000 eur a iné benefity. V súvislosti s vyťažením ružinovskej pôrodnice malo riaditeľstvo UNB zvolať pracovníkov z gynekológie a pôrodníctva a organizačnými opatreniami situáciu riešiť.



Rezort zdravotníctva deklaroval, že na stabilizácii personálnych kapacít aktívne pracuje. Rozpracúva sa podľa neho aj materiál so strednodobými či dlhodobými krokmi, ktoré by mali priniesť v sektore dostatok zdravotníkov. Skonštatoval, že za najskôr realizovateľný krok na stabilizovanie považuje zvýšenie platov zdravotníkov, o čom rokuje s rezortom financií.