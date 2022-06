Brocková:Firmám v Banskobystrickom kraji chceme pomôcť pri expandovaní

Banská Bystrica 22. júna (TASR) – V rámci podujatia Z regiónov do sveta sa v stredu v Banskej Bystrici stretli štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Ingrid Brocková, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter a vyše 50 zástupcov firiem pôsobiacich v kraji. Cieľom stretnutia bolo pomôcť firmám v BBSK pri prenikaní na zahraničné trhy či podporiť snahy univerzít a samospráv pri hľadaní zahraničných partnerov.



"Je to ďalší samosprávny kraj, v ktorom strávime dva dni. Prichádzame s ponukou, mapujeme si prostredie, firmy, ich potenciál a posilňujeme vzájomný dialóg. Nosnou témou je čerpanie eurofondov, peniaze nie sú problémom, ale projekty," konštatovala Brocková.



Podľa nej treba, takpovediac, otvoriť dvere spolupráci s firmami a inštitúciami v zahraničí a pomôcť malým či stredným firmám expandovať za hranice Slovenska, a to vo viacerých oblastiach ekonomiky.



"Ministerstvo prichádza do regiónov, kiežby aj ostatné takto pristupovali k regiónom. BBSK trpí najmä zaostávajúcou cestnou a železničnou infraštruktúrou. Dôraz kladieme najmä na čerpanie eurofondov či napojenie školstva na firemné potreby," zdôraznil Lunter.