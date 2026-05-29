MZVEZ: Inovačný deň ukázal technológie aj vo vesmírnom sektore
Autor TASR
Bratislava 29. mája (TASR) - Ďalšie podujatie z cyklu Inovačný deň, ktoré zorganizovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR, predstavilo slovenské technológie v jadrovej energetike a vesmírnom priemysle. Informoval o tom komunikačný odbor MZVEZ SR.
„Jadrová energetika je pre Slovensko mimoriadne kľúčová, zohráva dôležitú úlohu pri zabezpečovaní stabilných a spoľahlivých dodávok elektrickej energie, čím zásadne prispieva k našej energetickej bezpečnosti a sebestačnosti,“ zdôraznil štátny tajomník slovenskej diplomacie Rastislav Chovanec.
Poukázal na to, že jadro pokrýva v SR vyše 60 percent celkovej výroby elektriny. „Skúsenosti slovenských firiem v tejto oblasti majú medzinárodný presah a návšteva spoločnosti VUJE opäť potvrdila, že Slovensko patrí medzi technologickú špičku,“ dodal štátny tajomník.
Súčasťou programu v Trnavskom kraji bola návšteva spoločnosti Bizzcom, ktorá je súčasťou medzinárodného technologického konzorcia partnerov zo Slovenska, Nemecka a Španielska pracujúceho na vývoji a konštrukcii satelitu STEPHANIK financovaného z Plánu obnovy a odolnosti SR. Projekt má ambíciu podporiť rozvoj slovenského vesmírneho ekosystému, technologických inovácií a diverzifikáciu ekonomiky.
„Spoločnosť Bizzcom dlhodobo vyvíja riešenia v oblasti automatizácie priemyselných výrobných procesov a robotiky, pričom svoje pôsobenie postupne rozširuje aj smerom k vesmírnemu sektoru,“ ozrejmil Chovanec a ocenil význam prepájania slovenských inovatívnych firiem s medzinárodným prostredím a podporu ich presadzovania sa na globálnych trhoch.
Na 40. Inovačnom dni sa zúčastnilo 14 vedúcich zastupiteľských úradov z Alžírska, Českej republiky, Číny, Egypta, Chorvátska, Indie, Izraela, Írska, Japonska, Kanady, Kazachstanu, Maďarska, Slovinska a Turecka. Inovačné dni patria medzi kľúčové ekonomicko-diplomatické projekty slovenského rezortu zahraničia.
