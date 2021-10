K výstavbe zdravotného centra v Novej Bani chýba podpis ministerstva

Nová Baňa 13. októbra (TASR) – Vo finálnej fáze sa nachádza projekt vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v Novej Bani. Nové zdravotné stredisko by malo vzniknúť v objekte bývalej nemocnice na Cintorínskej ulici, ktorá skončila svoju činnosť ešte v roku 2004.



„Areál nemocnice potom prešiel do súkromných rúk a neskôr tam začala pôsobiť spoločnosť, ktorá tam prevádzkuje niekoľko ambulancií,“ priblížil pre TASR primátor Branislav Jaďuď.



Keďže ambulancie lekárov sú roztrúsené po celom meste, samospráva ich chcela sústrediť na jedno miesto. Pred niekoľkými rokmi sa preto stala spoluzakladateľkou neziskovej organizácie, ktorá na jeseň v roku 2019 podala projekt na vybudovanie CIZS prostredníctvom eurofondov. „My sme už všetky kritéria splnili a teraz len čakáme na rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR. Veríme, že budeme úspešní,“ konštatoval Jaďuď.



V CIZS by mali vzniknúť ambulancie pre primárnu zdravotnú starostlivosť. „Budú tam všeobecní lekári pre deti a pre dospelých, gynekológ, stomatológ a ďalšie špecializované ambulancie,“ vymenoval primátor. Na projekt môžu pri tom získať viac ako 820.000 eur.