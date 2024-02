Novobanská samospráva chce získať dotácie aj na modernizáciu školy

Nová Baňa 2. februára (TASR) - Novobanská samospráva sa chce aj v tomto roku uchádzať o externé zdroje na realizáciu viacerých projektov. Primátor Novej Bane Branislav Jaďuď pre TASR uviedol, že vďaka prostriedkom z vhodných výziev by chceli zrekonštruovať dom kultúry a tiež zmodernizovať miestnu základnú školu.



"Najakútnejšiu požiadavku máme v prípade bývalého kina Vatra, teda domu kultúry. Už sme sa uchádzali o finančné prostriedky z plánu obnovy, vo výzve vyhlásenej na obnovu historických budov," poznamenal primátor s tým, že mesto však nebolo v tomto prípade úspešné.



Aktuálne preto pripravuje samospráva podanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. "Veríme, že by sme mohli byť úspešní," podotkol primátor s tým, že projekt by riešil primárne energetické zefektívnenie budovy. Keďže mesto v tomto objekte zatiaľ neinvestovalo do obnovy, budova potrebuje kompletnú rekonštrukciu.



V uplynulom období sa mesto snažilo nájsť externé zdroje aj na modernizáciu Základnej školy Jána Zemana. Výzva, prostredníctvom ktorej na projekt žiadali financie, však bola podľa primátora zrušená. Preto sa chcú s projektom uchádzať o dotáciu opätovne. Jeho ambíciou bolo podľa Jaďuďa modernizovať školu aj telocvičňu.



Cieľom projektu bolo najmä zabezpečiť bezbariérovosť objektu a moderné vybavenie, aby bolo kvalitatívne lepšie. V telocvični samospráva plánovala obnovu interiéru, vzduchotechniky a vo vonkajšom areáli zase chcela vybudovať doskočisko.