V múzeu v Novej Bani ukážu tvorbu dvoch slovenských drotárov

Nová Baňa 6. februára (TASR) - V Pohronskom múzeu v Novej Bani, ktoré je organizáciou Banskobystrického samosprávneho kraja, sprístupnia v piatok 7. februára výstavu prezentujúcu prierez tvorby dvoch drotárov, Anny Kamody Budovej a Henricha Kamodyho. TASR o tom informovala riaditeľka múzea Jana Potocká.



Ako uviedla Potocká, drotárstvo na Slovensku predstavuje ojedinelý fenomén, ktorý, čo do rozsahu na určitom území, nemá obdoby v žiadnom inom štáte. V súčasnosti zažíva drotárstvo renesanciu, v roku 2019 bolo zapísané aj do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.



Aktuálna výstava približuje tvorbu dvoch autorov. Kamody Budová, ktorá pôsobí pod umeleckým menom Drotárka Anna, sa dostala k drotárstvu v roku 2015 a začínala tvoriť ako úplný samouk. Neskôr absolvovala aj s Kamodym kurz vo Vyšehradnom a v Ústredí ľudovej umeleckej výroby, vďaka čomu náročnosť jej výtvorov postupne rástla.



"Vďaka Henrichovej láske k lietadlám často navštevovali letisko Sliač, kde vzhliadla na stíhačke vyobrazenú hlavu tigra a zrodila sa prvá veľká výzva. Znak 1. bojovej letky bol veľkolepá vízia, pri ktorej najviac potrápilo práve vydrôtovanie tigrej tváre," priblížila Potocká.



Obaja autori vďaka spoločnej záľube a nadšeniu vytvorili mnohé zložité diela ako: štátny znak Slovenskej republiky, Modré srdce veliteľa vzdušných síl, mestský erb Novej Bane, rôzne vydrôtované logá, obrazy, plastiky, šperky či originálne školské tablo.



"Tak ako kedysi majstri drotári spevňovali nádoby a splietali potrebné výrobky, prepojili Anna a Henrich drotárstvom spoločný osobný život s originálnou záľubou. Svoje zručnosti a vedomosti o drotárstve obaja predvádzajú na rôznych podujatiach, sprievodných akciách, momentálne aj v rámci tvorivých dielní a workshopov v Pohronskom múzeu," priblížila riaditeľka.



Súčasťou výstavy Prierez tvorbou drotárov Anny Kamody Budovej a Henricha Kamodyho bude podľa jej slov aj niekoľko tvorivých dielní pre rôzne vekové kategórie. Už počas prvého týždňa jarných prázdnin to bude tradičný drôtený vešiak, neskôr opletaný džbánok či náramok z drôtu so vsadeným polodrahokamom.