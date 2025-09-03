< sekcia Regióny
Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke ožije dožinkovými zvykmi
Prostredníctvom ukážok návštevníkom podujatia priblížia, ako sa kedysi obilie spracovávalo.
Autor TASR
Nová Bystrica 3. septembra (TASR) - Obdobie zberu úrody z polí a mlátenia obilia pripomenie nedeľňajšie (7. 9.) podujatie s názvom Dožinky - Od zrnka k chlebu v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke. Podľa vedúcej správy múzea Miroslavy Jančulovej neboli dožinky len obyčajným sviatkom, ale symbolom prežitia, tvrdosti práce a súdržnosti.
Prostredníctvom ukážok návštevníkom podujatia priblížia, ako sa kedysi obilie spracovávalo. „Uvidia živé ukážky viazania snopov, mlátenia a mletia obilia na žarnove. V Kuchyni starých materí budú mať možnosť ochutnať chlieb s masťou a cibuľou, voňavé buchty alebo chrumkavé kapustniaky,“ uviedla Jančulová.
Srdcom celého podujatia bude scénické pásmo Mlátenie obilia v podaní Folklórneho súboru Kýčera z Ochodnice. Celé podujatie doplnia dve výstavy. „Návštevníci sa budú môcť zúčastniť na slávnostnom otvorení výstavy Zrkadlo, ktorej autorkou je Katarína Koperová zo Skalitého. Vernisáž začne o 15.00 h v Raganovom mlyne a hudobným hosťom bude Ľudová hudba Potočiari,“ priblížila Jančulová.
Doplnila, že druhá výstava pod názvom Dary zeme sa zameriava na prezentáciu ovocia a zeleniny a prístupná bude od 7. do 14. septembra v Stanici Skanzen.
