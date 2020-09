Milanová: Na Krásnej Hôrke je veľa roboty a času je už veľmi málo

Na snímke hrad Krásna Hôrka počas kontrolného dňa 25. septembra 2020. Foto: TASR – František Iván

Krásnohorské Podhradie 25. septembra (TASR) – Na hrade Krásna Hôrka v okrese Rožňava je ešte veľa roboty a času je už veľmi málo. Uviedla to ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) počas kontrolného dňa na hrade.povedala ministerka.Dodala, že by preto chcela vyslať signál, že na Krásnej Hôrke sa pracuje a ešte sa bude pracovať.zdôraznila Milanová.Za prospešné podľa vlastných slov považuje vypracovanie novej architektonickej štúdie obnovy hradu.podotkla.Komplexný projekt obnovy Krásnej Hôrky a jej okolia po požiari z roku 2012 je podľa Slovenského národného múzea (SNM) najrozsiahlejším v histórii hradu, pričom nejde len o zjednodušený návrat do stavu pred požiarom.konštatovalo SNM.