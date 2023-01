Obecný podnik v Nižnej Slanej chce vyrábať betónové prefabrikáty

Nižná Slaná 23. januára (TASR) – Obecný podnik v Nižnej Slanej v okrese Rožňava sa chce venovať výrobe betónových prefabrikátov, zamestnať by tak mohol približne desiatku ľudí. Na prípravu zázemia získal v rámci výzvy zameranej na podporu najmenej rozvinutých okresov dotáciu vo výške 80.000 eur. Pre TASR to uviedol starosta obce Tibor Jerga.



Ako priblížil, v obecnom podniku by sa chceli venovať výrobe betónových tvárnic či plotov. Ich výrobňu chcú zriadiť v nedokončenej hale na pozemku, ktorý samospráva zakúpila len nedávno. Financie z dotácie sú určené na rekonštrukciu priestorov a prípravu zázemia pre budúcu výrobu.



"Obecný podnik teraz zamestnáva dvoch ľudí. Chceme v ňom vytvoriť jednu pracovnú čatu, robiť by sme chceli aj murárske práce," uviedol Jerga. Ako dodal, celkovo by mohli zamestnať asi desiatku pracovníkov. Služby obecného podniku chce samospráva v budúcnosti využiť aj pri realizácii rôznych projektov priamo v obci.



S rekonštrukciou nedokončenej haly plánujú v Nižnej Slanej začať hneď, keď to počasie dovolí. V rámci ďalšej výzvy žiadajú aj o financie na nákup strojov a potrebného vybavenia. "Nejaký vibračný lis máme, aj s ním by sme už mohli pomaly začať niečo vyrábať," skonštatoval starosta.