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N. Zajacovú nahradil v zastupiteľstve Turčianskych Teplíc R. Pavlík

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vedúci správneho a sociálneho oddelenia mestského úradu Branislav Bugár priblížil, že Zajacovej zanikol mandát s účinnosťou od 18. júna.

Autor TASR
Turčianske Teplice 16. júla (TASR) - Zloženie mestského zastupiteľstva (MsZ) mesta Turčianske Teplice sa zmenilo. Natáliu Zajacovú, ktorej zanikol poslanecký mandát, nahradil Roman Pavlík. Nový poslanec zložil sľub na rokovaní MsZ vo štvrtok.

Vedúci správneho a sociálneho oddelenia mestského úradu Branislav Bugár priblížil, že Zajacovej zanikol mandát s účinnosťou od 18. júna. Zo zdravotných dôvodov sa nezúčastňovala na rokovaniach MsZ po dobu jedného roka.

V zmysle zákona na jej miesto nastúpil náhradník - Pavlík, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode Horné a Dolné Rakovce.
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