Do súťaže S knihou do neznáma odovzdalo práce 15 žiackych kolektívov

Nové Zámky 21. decembra (TASR) - Celkovo 21 tried zo základných škôl (ZŠ) v Nových Zámkov a okolia sa prihlásilo do druhého ročníka regionálnej literárnej súťaže S knihou do neznáma. Svoje práce odovzdalo 15 žiackych kolektívov. Súťaž vyhlásilo občianske združenie (OZ) Knižnica pre všetkých v spolupráci s Knižnicou Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.



Podujatie bolo určené žiakom druhých až piatych ročníkov ZŠ a žiakom špeciálnych tried bez ohľadu na ročník. "Cieľom súťaže S knihou do neznáma bolo motivovať žiakov k tomu, aby si prečítali hodnotnú knihu, prehĺbili spoluprácu so spolužiakmi pri tvorbe kreatívnej spoločnej úlohy a zároveň si otestovali svoje schopnosti pri vypracovaní individuálnej literárnej úlohy. Ocenili sme práce, ktoré vynikali originalitou, kreativitou, technickým prevedením a detským pohľadom na svet," povedala predsedníčka OZ Knižnica pre všetkých Gizela Kovačicová.



Ako informovali organizátori, prvé miesto získala 4.C zo ZŠ Hradná v Nových Zámkoch, druhé 3.A zo ZŠ J. A. Komenského v Tvrdošovciach, tretie 4.A zo ZŠ na Hlavnom námestí v Dvoroch nad Žitavou a cenu za kreativitu dostala 3.C zo ZŠ Devínska v Nových Zámkoch.