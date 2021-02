Fakultná nemocnica v Nových Zámkoch začína očkovať aj verejnosť

Nové Zámky 3. februára (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky sa v stredu oficiálne zaradila medzi vakcinačné centrá. Pre verejnosť to znamená, že sa môžu prihlásiť na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 cez národný registračný portál.



Nemocnica začala s očkovaním už 7. januára, vakcíny však boli určené pre zdravotníckych pracovníkov. „Do konca uplynulého týždňa sme zaočkovali 1250 zamestnancov a zdravotníkov z okolia Nových Zámkov, Šurian a Štúrova. Naši zamestnanci majú o očkovanie veľký záujem. Mnohí z nich boli do dnešného dňa už preočkovaní aj druhou dávkou vakcíny,“ uviedol hovorca nemocnice Ján Baček.



Vďaka dvom darcom, ktorí nemocnici kúpili mrazničky potrebné na uskladnenie vakcín, sa výrazne urýchlil proces ich dodania. „Doteraz sme na základe zoznamu záujemcov o očkovanie raz týždenne nahlásili počty potrebných vakcín na ministerstvo zdravotníctva. Vakcíny nám následne prišli v chladenom stave a po ich rozmrazení sme ich museli spotrebovať do piatich dní. Vďaka darovaným mrazničkám, budeme môcť v nemocnici naskladniť viac vakcín naraz a spustiť očkovanie takpovediac vo veľkom,“ vysvetlil Baček.



Vakcinácia bude prebiehať v upravených priestoroch kliniky fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie na prízemí budovy monobloku. Vakcinačné centrum bude v prvej fáze denne očkovať 75 ľudí a bude v prevádzke od 8. do 14. hodiny. „Od 15. februára plánujeme dennú kapacitu zaočkovaných ľudí rozšíriť až na 270 denne a prevádzkovú dobu predĺžiť do 17. hodiny. Vyhláška ministerstva zdravotníctva nám umožňuje vytvárať zoznam náhradníkov na očkovanie. Tento zoznam sa bude vytvárať osobitne. Registrácia bude prebiehať prostredníctvom on-line formulára na webovej stránke našej nemocnice. Podmienkou registrácie je schopnosť dostaviť sa na očkovacie miesto do 30 minút od zavolania,“ dodal Baček.