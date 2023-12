Knižnica v Nových Zámkoch pozýva aj na adventné prekvapenia

Nové Zámky 5. decembra (TASR) - Rozprávkové dopoludnie, vernisáž výstavy aj interaktívne podujatia pre deti ponúka v prvý adventný týždeň Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.



V stredu 6. decembra pripravila pre čitateľov, ktorí sa chcú nechať prekvapiť, mikulášsky výber literatúry naslepo. "Pripravili ho naše knihovníčky. Indíciou pri výbere kníh bude len žáner a krátky opis deja. Pre najmenších čitateľov je pripravená aj sladká maškrta," uviedli organizátori.



Ako pripomenuli, vo štvrtok 7. decembra dopoludnia sa v priestoroch knižnice otvorí výstava umeleckých prác pedagógov zo Základnej umeleckej školy v Nových Zámkoch. Verejnosti bude sprístupnená každý pracovný deň až do 13. decembra.



V rovnaký deň pripravila knižnica pre žiakov z Katolíckej spojenej školy v Nových Zámkoch interaktívne podujatie s názvom Z rozprávky do rozprávky. "Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa počas podujatia ocitnú v čarovnom svete rozprávok, v ktorom dobro vždy víťazí nad zlom," doplnili organizátori.



Prvý adventný týždeň v knižnici uzavrie v piatok 8. decembra interaktívne podujatie, určené žiakom zo Základnej školy G. Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským. "Bude zamerané na rozvoj pasívnej slovnej zásoby školáka," uviedli organizátori.