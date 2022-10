Novozámocká Knižnica ponúka audioknihy s donáškou do domu

Nové Zámky 14. októbra (TASR) - Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch ponúka milovníkom literatúry spomedzi nevidiacich a slabozrakých veľký výber zvukových kníh s bezplatnou donáškou do domu. Knižnica službu zriadila v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.



Službu môžu využívať aj držitelia preukazu ŤZP, ktorí nie sú schopní literárne dielo prečítať. "Zvukové knihy sú nahovorené slovenskými umelcami na CD nosiči, ktorý si záujemcovia následne doma prehrajú. Audioknihy sú obmieňané každý štvrťrok, naši čitatelia si preto môžu pravidelne vypočuť novú slovenskú a zahraničnú beletriu," povedala riaditeľka knižnice Helena Bohátová.



Ako pripomenula, v knižnici je momentálne v ponuke vyše 90 zvukových kníh rôznych žánrov. Podmienkou na ich bezplatné doručenie do domu je vyplnenie registračného formulára pri prvej donáške. "Tú si naši klienti môžu objednať aj telefonicky alebo e-mailom. Audioknihy roznášame vždy v prvý pondelok v mesiaci dopoludnia," uviedla Bohátová.