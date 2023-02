Novozámocká knižnica pripravila podujatia venované Kriste Bendovej

Nové Zámky 2. februára (TASR) - Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch ponúkne vo februári viaceré podujatia, ktoré pripomenú 100. výročie narodenia Kristy Bendovej. S tvorbou spisovateľky, ktorá v mladosti študovala v Nových Zámkoch, sa už 1. februára zoznámili žiaci z Cirkevnej základnej školy (ZŠ) Antona Bernoláka.



Ďalší žiaci novozámockých základných škôl si dielo poetky, prozaičky, novinárky, dramatičky a autorky kníh pre deti Kristy Bendovej pripomenú v nasledujúcich dňoch. "V piatok 3. februára to budú deti zo ZŠ na Devínskej ulici, ktorí si prečítajú rozprávku O inzerátovom prasiatku a naučia sa aj, ako napísať inzerát," uviedla pracovníčka knižnice Natália Nagyová.



Ako doplnila, interaktívne podujatia a čítanie diel Kristy Bendovej budú v knižnici pokračovať až do konca februára. "Deti si napríklad prečítajú rozprávku o Zlomyseľnej gume a následne budú diskutovať o tom, čo a prečo by zo svojho života vygumovali. Pripravili sme aj zábavný kvíz s názvom Detektívne pátranie s Osmijankom, v rámci ktorého sa deti bližšie zoznámia s tvorbou Kristy Bendovej," dodala Nagyová.