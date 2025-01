V Nových Zámkoch vyhlásili tretí ročník súťaže Jurík očami mladých

Nové Zámky 28. januára (TASR) - Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch vyhlásila tretí ročník celoslovenskej autorskej súťaže Jurík očami mladých. Ako informovala, určená je pre mladých ľudí, ktorí sa do nej môžu zapojiť zaslaním originálnej poviedky bez ohľadu na tému.



Cieľom súťaže je motivovať mladých ľudí k poviedkovej tvorbe. Zároveň si prostredníctvom súťaže knižnica pripomína prínos významného regionálneho spisovateľa, novinára a politológa Ľuboša Juríka, ktorý sám podporoval mladých autorov. "Bol všestranne nadaným spisovateľom, autorom detektívnych románov, životopisov, odborných titulov a poviedok. Bol iniciátorom vzniku literárneho klubu Generácie, ktorý pri knižnici úspešne pôsobí dodnes. Za svoju literárnu tvorbu získal viaceré významné ocenenia, napríklad Prémiu Literárneho fondu, Ceny Egona Erwina Kischa či Krištáľové krídlo," uviedla knižnica.



Súťaž má dve kategórie. Určená je pre mladých autorov vo veku od 15 do 18 rokov a od 19 do 25 rokov. "Do súťaže môžu zaslať poviedku s ľubovoľnou témou, ktorá nebola doteraz publikovaná. Všetky poviedky budú hodnotené odbornou komisiou. Súťažné práce je potrebné doručiť elektronicky do pondelka 30. júna na e-mailovú adresu bibliografia@abkniznica.sk. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční v utorok 30. septembra v spoločenskej sále knižnice. Víťazné práce budú zverejnené v e-zborníku na webovej stránke knižnice," doplnili organizátori.