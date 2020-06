Nové Zámky hľadajú projekty pre participatívny rozpočet

Nové Zámky 18. júna (TASR) – Novozámocká radnica začala prijímať návrhy občanov na projekty, ktoré následne budú financované z participatívneho rozpočtu. Po ich posúdení a vyhodnotení sa tie najlepšie zrealizujú v roku 2021.



V tomto roku mesto vyčlenilo na participatívny rozpočet sumu 20.000 eur. O podporu sa celkovo uchádzalo 12 projektov, z ktorých väčšina sa zameriavala na ekológiu a rozvoj mestskej zelene. Ich realizácia by sa mala ukončiť koncom tohto roka.



Ako o tom informovala radnica, nové návrhy a investičné zadania financované z participatívneho rozpočtu môže verejnosť podávať do 15. júla, posudzovanie realizovateľnosti ukončia do 31. augusta. Následne sa uskutoční verejné hlasovanie. Obyvatelia mesta v ňom budú môcť podporiť jednotlivé zámery do 30. septembra. Do konca roka sa stanoví poradie projektov a v roku 2021 sa budú realizovať.