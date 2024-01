Novozámocká radnica pripravuje pre ľudí sánkovačku

Nové Zámky 10. januára (TASR) - Novozámocká radnica pripravuje pre obyvateľov mesta sánkovačku. V týchto dňoch začala s umelým zasnežovaním kopca na Čerešňovej ulici.



Mesto si na tento účel požičalo snežné delo, ku ktorému by v najbližších dňoch malo pribudnúť ešte jedno. "Technickým snehom sme začali pokrývať takzvaný Fillerov kopec, ktorý bol kedysi tradičným miestom detských sánkovačiek. Do piatka (12. 1.) by na celom kopci mohla byť súvislá vrstva snehu," uviedol mestský úrad.