Nové Zámky sa znovu pokúsia získať dotáciu na rekonštrukciu haly

Nové Zámky 19. decembra (TASR) - Mesto Nové Zámky sa opakovane pokúsi získať dotáciu na rekonštrukciu športovej haly Milénium. Podanie žiadosti odsúhlasili mestskí poslanci na svojom decembrovom rokovaní.



Radnica chcela na tento účel získať financie z Fondu na podporu športu už v priebehu tohto roka. Zdroje určené na dotácie sa však minuli a Nové Zámky nenávratný finančný príspevok nezískali. Fond však vypísal v novembri tohto roka novú výzvu, do ktorej sa mesto opätovne zapojí.



Ako informoval mestský úrad, celkové výdavky projektu sú podľa rozpočtu 1.100 000 eur s DPH, mesto sa na ňom bude podieľať spolufinancovaním v hodnote 330.000 eur. Projekt je zameraný predovšetkým na rekonštrukciu existujúcej športovej infraštruktúry . "Je v ňom riešená aj obnova budovy bez nutnosti zásahu do nosných konštrukcií, zateplenie fasády, obnova strešného plášťa, výmena akustického podhľadu a ďalšie stavebné práce. Počíta sa tiež s rekonštrukciou vzduchotechniky a vykurovania, elektroinštalácie a plynoinštalácie," uviedla radnica



Viacúčelová športová hala Milénium bola slávnostne odovzdaná do užívania 29. decembra 1999. "Určená je na hádzanú, volejbal, sálový futbal, aerobik, kalanetiku, usporadúvanie koncertov, plesov, výročných konferencií, vystúpenia tanečných a speváckych zoskupení. V sektorovo i farebne odlíšených priestoroch hľadiska je kapacita pre 994 divákov," doplnil mestský úrad.