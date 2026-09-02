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Nové Zámky zrekonštruujú Základnú školu Devínska

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Stavebné práce sa budú týkať piatich školských budov.

Autor TASR
Nové Zámky 2. septembra (TASR) - Mesto Nové Zámky zrekonštruuje Základnú školu na Devínskej ulici. Radnica už ukončila verejné obstarávanie na dodávateľa.

Ako sa uvádza v Centrálnom registri zmlúv, celková cena diela je 1.424.949,47 eura s DPH. Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti školy. „Docieli sa zateplením všetkých obvodových konštrukcií stien a striech, výmenou výplňových konštrukcií otvorov a výmenou centrálneho tepelného zdroja,“ informoval mestský úrad.

Stavebné práce sa budú týkať piatich školských budov. Obnovou prejdú pavilóny A a B, telocvičňa i jedáleň. Zrekonštruuje sa aj areál tepelných rozvodov.
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