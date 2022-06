Nová fontána v Nových Zámkoch už čoskoro rozsvieti Hlavné námestie

Nové Zámky 17. júna (TASR) – Centrum Nových Zámkov bude už čoskoro zdobiť nová atrakcia. Mesto na Hlavnom námestí už niekoľko mesiacov buduje fontánu, ktorá má byť slávnostne odovzdaná do užívania 29. júna.



Tlakové skúšky podzemných potrubí a prvé betonárske práce sa začali už v apríli. Následne sa začali práce aj na nadzemnej časti fontány. "Tento týždeň dodávateľské firmy urobili tlakové skúšky vodných dýz a osvetlenia. Niekoľko večerov sa programoval vodný aj svetelný režim fontány. Až po ukončení týchto prác sa ukáže, čo všetko nová fontána dokáže," avizoval mestský úrad.



Slávnostné odovzdanie fontány do užívania je naplánované na 29. júna večer. Súčasťou programu budú vystúpenia tanečných, hudobných a folklórnych detských skupín. Samotné rozsvietenie fontány je naplánované na 20. hodinu, spolu so začiatkom koncertu Sisy Sklovskej a Richarda Rikkona.