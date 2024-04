Nové Zámky pripravujú projekt na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti

Nové Zámky 30. apríla (TASR) - Mesto Nové Zámky pripravuje projekt na zvýšenie svojej kybernetickej bezpečnosti. Ako uviedla radnica, jeho súčasťou bude nákup softvéru a IT zariadení i zaškolenie pracovníkov mestského úradu na nové technológie.



Magistrát chce na projekt získať financie z Programu Slovensko. "Predpokladaný rozpočet je 220.000 eur, osempercentné spolufinancovanie z rozpočtu mesta je 17.600 eur," informoval mestský úrad. V prípade, že mesto so žiadosťou o dotáciu nebude úspešné, bude musieť projekt realizovať z vlastných zdrojov. "Pretože to vyžaduje zákon o kybernetickej bezpečnosti," vysvetlila radnica.



Súčasťou projektu bude kúpa zálohovacieho servera i záložného úložiska dát. Mesto chce investovať aj do nákupu firewallu, zariadení na dvojfaktorovú autentizáciu, do logovacieho softvéru a hardvéru či bezpečnostnej segmentácie lokálnej počítačovej siete. Súčasťou aktivít je aj vykonanie testu zraniteľnosti siete.