Zrekonštruujú kotolňu v Strednej zdravotníckej škole v Nových Zámkoch
Autor TASR
Nové Zámky 25. mája (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) odstráni havarijný stav kotolne v Strednej zdravotníckej škole v Nových Zámoch. Kraj už aktuálne ukončil verejné obstarávanie na dodávateľa.
Ako sa uvádza vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, víťaz súťaže zrealizuje práce za 245.876,88 eura. „Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác a technologických dodávok, ktoré sú zamerané na odstránenie havarijného stavu vykurovacieho systému a kotolne v objekte školského internátu,“ konštatuje sa v opise zákazky.
Hlavným cieľom modernizácie je bezpečná a spoľahlivá prevádzka kotolne. „Musí byť tiež energeticky efektívna, pri dodržaní platných hygienických a technických noriem,“ doplnil NSK.
