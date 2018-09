Oberačkové slávnosti v Nových Zámkoch ponúknu aj ľudovú veselicu

Tradície a zvyky predkov pripomenie aj sprievod v ľudových krojoch.

Nové Zámky 28. septembra (TASR) – V Nových Zámkoch sa v piatok začínajú tradičné Oberačkové slávnosti. Súčasťou programu, ktorý potrvá do soboty 29. septembra, sú spevácke a tanečné vystúpenia, oberačkové veselice i Tanečný dom na námestí. Tradície a zvyky predkov pripomenie aj sprievod v ľudových krojoch. „V sobotu predpoludním zasa duchovní tunajších cirkví požehnajú úrodu,“ informoval Miroslav Antoni z mestského úradu.



Ako pripomenul, súčasťou Oberačkových slávností je aj Novozámocký festival detských folklórnych súborov. V programových blokoch jeho 24. ročníka sú naplánované vystúpenia 27 speváckych a tanečných súborov zo Slovenska a zahraničia.



Tradícia oberačkových slávností siaha v Nových Zámkoch desiatky rokov do minulosti. Mesto malo už v roku 1906 svoje vinohrady, ku ktorým v roku 1926 pribudol aj závod na výrobu vína. „Novozámockí hasiči už pred viac ako 80 rokmi oslavovali vinobranie na hasičskej zábave. Na septembrových Novozámockých trhoch od roku 1934 oslavovali pestovatelia hrozna svoju úrodu a predávali burčiak. V roku 1954 začal organizovať vinobranie Csemadok, ktorý do osláv zapojil aj občanov mesta Nové Zámky a blízkeho okolia. Po čase sa pestovanie hrozna vytratilo, ale tradícia oberačkových slávností zostala," dodal Antoni.