Novozámčania sa zapojili do svetového dňa darov a dobrých skutkov

Nové Zámky 3. decembra (TASR) – Mesto Nové Zámky sa v utorok zapojilo do charitatívneho podujatia Giving Tuesday. Ide o sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva.



V rámci celosvetového dňa darovania a dobrých skutkov tak môžu Novozámčania pomôcť ľuďom v núdzi. „Na Hlavnom námestí je od 9. do 18. hodiny stánok, kde ľudia môžu darovať trvanlivé potraviny, drogériu a kozmetiku pre sociálne odkázaných,“ informovala novozámocká radnica.



Zbierky budú okrem toho prebiehať aj vo vestibule mestského úradu, na úrade sociálnych vecí a rodiny i v Centre voľného času Pyramída. Ľudia môžu svoje dary priniesť aj do viacerých materských, základných a stredných škôl. „Spolu je to 19 zberných miest. Na druhý deň sa dary sústredia v komunitnom centre Kompas, odkiaľ sa budú rozdeľovať odkázaným rodinám,“ pripomenul magistrát.



Vlani sa v rámci podujatia Giving Tuesday nazbieralo 1200 kilogramov tovaru. „Je to deň, keď sa po celom svete oslavujú dobré skutky a šíri dobro. Jedinečným spôsobom spája rôzne neziskové organizácie, občianske združenia, firmy, rodiny aj jednotlivcov a povzbudzuje ich k prejavom štedrosti,“ zdôraznili organizátori podujatia.