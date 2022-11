N. Zámky: Polopodzemné kontajnery v meste dostanú inteligentný zámok

Nové Zámky 11. novembra (TASR) - Polopodzemné kontajnery v Nových Zámkoch budú vybavené inteligentnými zámkami. Vďaka nim budú môcť komunálny odpad do kontajnerov vhadzovať iba obyvatelia lokality, v ktorej sú umiestnené. Vyplýva to z informácií mestského úradu.



Opatrenie sa týka 17 nových stojísk, ktoré budú onedlho odovzdané do užívania. "Odpad do týchto kontajnerov už nebude môcť vhadzovať hocikto. Aby sme v čo najväčšej miere obmedzili príležitosti pre odpadovú turistiku a zabezpečili krajší a čistejší vzhľad stojísk, nádoby budú uzamknuté prostredníctvom inteligentných zámkov," vysvetlil mestský úrad.



Čip na otváranie zámku dostane každá domácnosť, ktorá bude nové kontajnery využívať. Prostredníctvom domových dôverníkov budú distribuované v priebehu budúceho týždňa. "Zavedenie inteligentných zámkov je prvým krokom k spravodlivejšiemu množstvovému zberu a k zníženiu nákladov na likvidáciu komunálneho odpadu. Postupne zámky plánujeme rozšíriť aj na existujúce stojiská polopodzemných kontajnerov," doplnil magistrát.