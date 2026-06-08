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N. Zámky pripravujú modernizáciu zastávok za viac ako 900.000 eur
Podľa projektu má byť modernizácia autobusových zastávok riešená v mestách Nové Zámky, Hurbanovo, v obci Bajč a ich katastrálnych územiach.
Autor TASR
Nové Zámky 8. júna (TASR) - Novozámocká radnica pripravuje projekt zameraný na modernizáciu zastávok v úseku Nové Zámky - Bajč - Hurbanovo. Mesto už vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) vyhlásilo výzvu na predkladanie ponúk.
Ako sa v nej uvádza, predpokladaná hodnota zákazky je 920.909,48 eura. „Rieši výmenu prístreškov, odpadkových košov, osadenie informačných LED panelov a výmenu i opravu príslušných spevnených plôch v okolí zastávok,“ konštatuje sa vo vestníku.
Podľa projektu má byť modernizácia autobusových zastávok riešená v mestách Nové Zámky, Hurbanovo, v obci Bajč a ich katastrálnych územiach. „Nové prístrešky sú jednopodlažnou stavbou s pultovou strechou. Využívané budú na ochranu cestujúcich pred poveternostnými vplyvmi,“ uvádza sa v opise zákazky.
Ako sa v nej uvádza, predpokladaná hodnota zákazky je 920.909,48 eura. „Rieši výmenu prístreškov, odpadkových košov, osadenie informačných LED panelov a výmenu i opravu príslušných spevnených plôch v okolí zastávok,“ konštatuje sa vo vestníku.
Podľa projektu má byť modernizácia autobusových zastávok riešená v mestách Nové Zámky, Hurbanovo, v obci Bajč a ich katastrálnych územiach. „Nové prístrešky sú jednopodlažnou stavbou s pultovou strechou. Využívané budú na ochranu cestujúcich pred poveternostnými vplyvmi,“ uvádza sa v opise zákazky.