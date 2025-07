Tatranská ulica v Nových Zámkoch bude počas rekonštrukcie uzavretá

Nové Zámky 1. júla (TASR) - Na Tatranskej ulici v Nových Zámkoch sa začínajú stavebné práce. Ako informovalo mesto, obnova vozovky si vynúti úplne zavretie cesty v čase od 2. júla od 7.00 h do 4. júla do 19.00 h.



V týchto dňoch bude prebiehať frézovanie asfaltového povrchu v rámci obnovy vozovky. „V tejto súvislosti upozorňujeme, že od 2. júla od 7.00 h musia byť všetky vozidlá odstránené z krajnice a parkovacích miest pri ceste. Zamedzí sa tak ich poškodeniu počas frézovania a umožní to plynulý priebeh stavebných prác,“ uviedol mestský úrad.