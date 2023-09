V Nových Zámkov môžu hlasovať o projektoch z participatívneho rozpočtu

Nové Zámky 18. septembra (TASR) - Obyvatelia Nových Zámkov môžu hlasovať o projektoch, ktoré budú podporené z participatívneho rozpočtu mesta. Ako informovala radnica, tento rok sa o financie uchádzalo celkovo sedem verejnoprospešných projektov. Mestský úrad z nich štyri posúdil ako realizovateľné.



Novozámčania tak môžu dať svoj hlas zámeru na vypracovanie krajinno-architektonickej štúdie, ktorá by riešila problémy verejného priestoru na Lastovičej ulici s rozlohou približne 10.000 štvorcových metrov. "Celá lokalita by bola navrhnutá ako zelená športová, rekreačná a oddychová, rozčlenená na časti s rôznym zameraním," uviedli autori zámeru.



O podporu z participatívneho rozpočtu sa uchádza aj projekt s názvom Cesta do histórie. Ten počíta s rekonštrukciou starej cesty z čadičových kociek. "Ide o bývalú Mlynskú ulicu, ktorá bola po rokoch odkrytá dobrovoľníkmi z iniciatívy Strom darom. Zadanie navrhuje úpravu terénu a doplnenie čadičových kociek odbornou firmou, ktorá dokáže napodobniť jej historický charakter," konštatuje sa v projekte.



Ďalší zámer počíta s vytvorením krajinno-architektonickej štúdie vnútrobloku na Gogoľovej ulici. "Víziou obyvateľov je dosiahnuť premenu nevyužívanej, chátrajúcej plochy na rekreačno-relaxačný účel," informoval mestský úrad. Posledným projektom, ktorý sa uchádza o hlasy verejnosti, je zámer zriadiť oddychovú zónu pri mŕtvom ramene rieky Nitra. "Prinesie možnosť posedenia v príjemnom prostredí a viac využiť rekreačný potenciál lokality. Riešením je osadenie vhodného mobiliáru v lokalite," uvádza sa v zámere.