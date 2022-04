Novozámčania si za vstup na kúpalisko Štrand podľa mesta nepriplatia

Nové Zámky 19. apríla (TASR) – Novozámocká radnica zatiaľ neplánuje zvyšovať vstupné na kúpalisko Štrand pre obyvateľov mesta. Aj napriek stúpajúcim cenám za energie by tak malo zostať v rovnakej výške ako počas minulej sezóny.



Do cien vstupného pre Novozámčanov by sa nemali premietnuť ani investície, ktoré za posledné štyri roky realizovala mestská príspevková organizácia Novovital. „Tá postupne modernizovala infraštruktúru aj vodné atrakcie termálneho kúpaliska,“ uviedol magistrát.



Podľa mestského úradu dosahoval Štrand pred pandémiou rekordné návštevy. „Tento rok však bude hlavne v znamení ekonomických reštrikcií. Len výdavky na elektrickú energiu pre kúpalisko vzrastú minimálne dvojnásobne. Vstupné pre obyvateľov Nových Zámkov však chceme nechať v pôvodnej výške. Naši seniori majú aj naďalej voľné vstupy na kúpalisko každú stredu,“ informovala radnica.