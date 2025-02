Nové Zámky získali z Programu Slovensko dotáciu na modernizáciu školy

Nové Zámky 14. februára (TASR) - Mesto Nové Zámky získalo nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu Základnej školy (ZŠ) Nábrežná. Ako sa uvádza v zmluve zverejnenej v centrálnom registri zmlúv, z Programu Slovensko pôjde na projekt suma 1.068.30,19 eura.



V rámci rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Nábrežná sa počíta so zavedením konceptu smart školy a princípom zelenej školy. "Súčasťou projektu má byť inštalácia fotovoltických panelov, ktoré pomôžu ušetriť energie. Koncept digitálnej školy bude spočívať vo vytvorení digitálnej knižnice. Prispeje to k rozvoju vzdelávacieho prostredia a k posilneniu digitálnej gramotnosti žiakov. Súčasťou projektu je aj zriadenie moderných učebníc schopných ponúknuť interaktívne technológie," informovala pred časom radnica.



ZŠ Nábrežná sa má stať po rekonštrukcii a modernizácii aj inkluzívnou školou. Bude preto vybavená zdvíhacou plošinou, ktorá umožní prístup do budovy aj pre žiakov so zdravotným postihnutím.