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Na 15. ročníku Dňa Sásovskej uhorky nebude chýbať trh ani koštovka
Pre deti sú pripravené nafukovacie atrakcie a Divadlo Harry Teater im zahrá sídliskový večerníček Priadka a kráľ.
Autor TASR
Banská Bystrica 24. júla (TASR) - Na ihrisku na Rudohorskej ulici na sídlisku Sásová - Rudlová v Banskej Bystrici sa v sobotu (25. 7.) v rámci Banskobystrického kultúrneho leta uskutoční už 15. ročník podujatia Deň Sásovskej uhorky. TASR o tom informoval správca Dokumentačného centra Sásová Ján Kollár.
V programe, ktorý organizačne zabezpečuje nezávislá občianska iniciatíva Náš domov Sásová, nebude chýbať trh, obľúbená „koštovka“, tombola a Grand prix Uhorka 2026. Pre deti sú pripravené nafukovacie atrakcie a Divadlo Harry Teater im zahrá sídliskový večerníček Priadka a kráľ.
„Vznik tohto podujatia je spomienkou na úspešné pestovanie a predaj sásovských uhoriek na banskobystrickom zeleninovom trhu. Sásová bola od roku 1520 najväčšou poddanskou dedinou Banskej Bystrice. Mestom bola zaťažená najvyššou daňou a desiatkami z poľnohospodárskych produktov. Miestni už od začiatku 17. storočia boli úspešní pestovatelia uhoriek. Postupným šľachtením sa v roku 1872 presadili ich kvalitou natoľko, že na trhu vznikol pojem sásovská uhorka a starí Sásovania dostali prezývku uhorkári,“ vysvetlil Kollár.
Ako doplnil, návštevníci podujatia sa dozvedia zaujímavosti z histórie pestovania uhoriek v stánku Dokumentačného centra Sásová, kde si môžu pozrieť mapu uhorkových polí v Sásovej a získať publikáciu Sásová v obrazoch (1900 - 1965) s vyše 150 dobovými fotografiami i pohľadnicu Sásovej z roku 1934.
V programe, ktorý organizačne zabezpečuje nezávislá občianska iniciatíva Náš domov Sásová, nebude chýbať trh, obľúbená „koštovka“, tombola a Grand prix Uhorka 2026. Pre deti sú pripravené nafukovacie atrakcie a Divadlo Harry Teater im zahrá sídliskový večerníček Priadka a kráľ.
„Vznik tohto podujatia je spomienkou na úspešné pestovanie a predaj sásovských uhoriek na banskobystrickom zeleninovom trhu. Sásová bola od roku 1520 najväčšou poddanskou dedinou Banskej Bystrice. Mestom bola zaťažená najvyššou daňou a desiatkami z poľnohospodárskych produktov. Miestni už od začiatku 17. storočia boli úspešní pestovatelia uhoriek. Postupným šľachtením sa v roku 1872 presadili ich kvalitou natoľko, že na trhu vznikol pojem sásovská uhorka a starí Sásovania dostali prezývku uhorkári,“ vysvetlil Kollár.
Ako doplnil, návštevníci podujatia sa dozvedia zaujímavosti z histórie pestovania uhoriek v stánku Dokumentačného centra Sásová, kde si môžu pozrieť mapu uhorkových polí v Sásovej a získať publikáciu Sásová v obrazoch (1900 - 1965) s vyše 150 dobovými fotografiami i pohľadnicu Sásovej z roku 1934.