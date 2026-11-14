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Na 3 uliciach žilinského sídliska Solinky pribudnú parkovacie miesta
Žilinská samospráva začala s reguláciou parkovania pred tromi rokmi po tom, čo prevzala parkovaciu politiku od Žilinskej parkovacej spoločnosti.
Autor TASR
Žilina 14. novembra (TASR) - Rok po zavedení regulovaného parkovania na sídlisku Solinky pokračuje žilinská radnica v rozširovaní parkovacích kapacít na tomto sídlisku. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, nové parkovacie miesta na Borovej ulici budú obyvateľom k dispozícii ešte pred zimou, zatiaľ čo práce na uliciach Dubová a Gaštanová budú dokončené až po zimnom období.
Konkretizovala, že radnica dopĺňa parkovacie kapacity na základe získaných dát. „Nový projekt rozšíri kapacity presne v tých lokalitách, kde je dopyt po parkovaní najväčší. Na Borovej ulici 1 pribudne parkovisko s 18 miestami aj s prístupovou cestou, ďalších päť státí sa doplní na Borovej 2. Na Dubovej možno rátať so 16 novými miestami a prístupovou cestou a sedem stojísk sa doplní na Gaštanovej,“ vysvetlila Ondrášová.
Vedúci odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia Mestského úradu v Žiline Radoslav Vozárik upozornil, že pri vjazdoch bolo potrebné zrušiť niekoľko pôvodných stojísk. „V konečnom výsledku tak hovoríme o čistom náraste 33 nových parkovacích miest. Všetky stavebné úpravy pritom financujeme z Fondu mobility. Práve tam smerujú výnosy z regulovaného parkovania, ktoré tak vraciame späť obyvateľom vo forme nových investícií do dopravnej infraštruktúry a obnovy verejného priestoru,“ dodal Vozárik.
Žilinská samospráva začala s reguláciou parkovania pred tromi rokmi po tom, čo prevzala parkovaciu politiku od Žilinskej parkovacej spoločnosti. Po centrálnej časti mesta a sídliskách Hájik a Solinky ju v tomto roku rozšírila na sídliská Hliny V - VII a Bôrik. V budúcom roku plánuje spustiť systém aj na sídlisku Vlčince.
Konkretizovala, že radnica dopĺňa parkovacie kapacity na základe získaných dát. „Nový projekt rozšíri kapacity presne v tých lokalitách, kde je dopyt po parkovaní najväčší. Na Borovej ulici 1 pribudne parkovisko s 18 miestami aj s prístupovou cestou, ďalších päť státí sa doplní na Borovej 2. Na Dubovej možno rátať so 16 novými miestami a prístupovou cestou a sedem stojísk sa doplní na Gaštanovej,“ vysvetlila Ondrášová.
Vedúci odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia Mestského úradu v Žiline Radoslav Vozárik upozornil, že pri vjazdoch bolo potrebné zrušiť niekoľko pôvodných stojísk. „V konečnom výsledku tak hovoríme o čistom náraste 33 nových parkovacích miest. Všetky stavebné úpravy pritom financujeme z Fondu mobility. Práve tam smerujú výnosy z regulovaného parkovania, ktoré tak vraciame späť obyvateľom vo forme nových investícií do dopravnej infraštruktúry a obnovy verejného priestoru,“ dodal Vozárik.
Žilinská samospráva začala s reguláciou parkovania pred tromi rokmi po tom, čo prevzala parkovaciu politiku od Žilinskej parkovacej spoločnosti. Po centrálnej časti mesta a sídliskách Hájik a Solinky ju v tomto roku rozšírila na sídliská Hliny V - VII a Bôrik. V budúcom roku plánuje spustiť systém aj na sídlisku Vlčince.