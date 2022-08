O 40 miest v zastupiteľstve Trnavského kraja sa uchádza 264 kandidátov

Trnava 31. augusta (TASR) – Spolu 142 kandidátnych listín s 264 menami osôb, ktoré sa chcú uchádzať o zvolenie za poslanca zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) vo volebnom období 2022-2026 bolo do stanoveného termínu 30. augusta doručených na krajskú volebnú komisiu. Informovala o tom riaditeľka odboru komunikácie TTSK Natália Petkáčová. V zastupiteľstve TTSK je 40 poslaneckých postov.



Na osem poslaneckých miest bolo vo volebnom obvode (VO) Dunajská Streda podaných 22 kandidátskych listín so 45 kandidátmi, z nich bolo 11 nezávislých. Vo VO Galanta (6 poslaneckých miest) bolo doručených 19 listín so 43 uchádzačmi o poslanecký post v krajskom zastupiteľstve, z nich osem nezávislých.



Vo VO Hlohovec (3 poslanecké miesta) je to 14 listín, uchádzačov o stoličku poslanca je 19, z nich 7 nezávislých. Pre VO Piešťany (5 poslaneckých miest) zaevidovala volebná komisia 23 kandidátnych listín so 46 uchádzačmi, z nich 10 nezávislých. Najviac listín podali pre VO Trnava (9 poslaneckých miest), spolu 31 so 67 uchádzačmi o miesto v zastupiteľstve, z nich 19 nezávislých.



Na Záhorí pre VO Senica (5 poslaneckých miest) ide o 19 kandidátnych listín s 27 kandidátmi, 8 nezávislých a VO Skalica (4 poslanecké miesta) 14 listín so 17 kandidátmi, 5 nezávislých.