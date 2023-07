Čiernohronská železnica k výročiu záchrany opravila historický vagón

Čierny Balog 6. júla (TASR) - V týchto dňoch si Čiernohronská železnica (ČHŽ) pripomína 40 rokov od príchodu prvých dobrovoľníkov z bývalého Československa do Čierneho Balogu, ktorí ju svojou odvahou a odhodlaním pomohli zachrániť. Pri tejto príležitosti vo štvrtok slávnostne predstavila renovovaný historický vagón s interaktívnym prvkom a zároveň ho uviedla do každodennej prevádzky.



"ČHŽ už 114 rokov neodmysliteľne patrí k horehronskému regiónu. Odoláva nepriazni času, vrtochom počasia i človeka. Príbeh mladých ľudí, ktorí sa v minulosti vzopreli rozhodnutiu vlády a svojou odvahou pomohli zachrániť vzácny historický a technický unikát, nesie v sebe silné posolstvo. Sme hrdí, že sme sa stali nasledovníkmi ich odkazu," zdôraznil riaditeľ ČHŽ Aleš Bílek.



Ako TASR informovala marketingová koordinátorka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie Žofia Koštialová, renovácia ako i modernizácia historického vagóna je výsledkom projektu podporeného Rozvojovou agentúrou Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 6750 eur z celkovej sumy 7500 eur.



Vagón prešiel kompletnou renováciou exteriéru a interiéru, aby sa skvalitnili služby a zvýšil komfort cestujúcich. Ich návštevnosť z roka na rok narastá. Súčasťou vybavenosti interiéru je aj interaktívny panel obsahujúci personalizované prvky ČHŽ. Jeho úlohou je hravým a pútavým spôsobom vzdelávať deti v oblasti železničnej tematiky a prepájať históriu s modernými technológiami.



"Renovácia si vyžadovala dodržať správny technologický postup zabezpečený odbornou firmou, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu osobného vagóna, ktorý na železnici slúži na prepravu cestujúcich. Pre deti sme v ňom umiestnili panel s mapou ČHŽ. Jej kreatívny dizajn a ilustrácie sú vytvorené verne so skutočnosťou," priblížil Bílek.



Podľa výkonnej riaditeľky OOCR Región Horehronie Petry Ridzoňovej Hlásnikovej s ohľadom na udržateľnosť, ale i návratnosť investície, považujú za strategické investovať práve do renovácie historických vagónov. "Zvyšujúcou sa návštevnosťou dochádza k ich opotrebovaniu. Vagóny jazdia počas sezóny denne a sú nenahraditeľnou súčasťou zážitku z jazdy historickým vlakom," dodala Ridzoňová Hlásniková.