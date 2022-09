O 49 miest v zastupiteľstve Banskobystrického kraja je veľký záujem

Banská Bystrica 5. septembra (TASR) - Na 49 poslaneckých miest v zastupiteľstve Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) je 346 uchádzačov. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Banskobystrické krajské zastupiteľstvo bude mať aj v nasledujúcom volebnom období rovnaký počet poslancov ako v súčasnosti. Meniť sa nebude ani počet volebných obvodov, voliči budú hlasovať v 13 obvodoch, ktoré sú identické s rozložením okresov.



Najviac, a to osem krajských poslancov, bude mať v zastupiteľstve okres Banská Bystrica, o funkciu sa uchádza 79 kandidátov. Nasleduje okres Rimavská Sobota so šiestimi poslancami, záujem o tento post prejavilo 30 ľudí. Okresy Brezno, Lučenec a Zvolen, budú mať v krajskom zastupiteľstve po päť poslancov. Z volebného obvodu Brezno je 38 kandidátov, z Lučenca 34 a zo Zvolena 45.



Obyvatelia okresu Žiar nad Hronom si budú do krajského zastupiteľstva voliť opäť štyroch zástupcov, komisia eviduje 21 záujemcov na tento post. Po troch poslancov v ňom budú mať okresy Detva, Revúca a Veľký Krtíš. Detviansky okres chce reprezentovať 11 kandidátov, Revúcky 25 a Veľkokrtíšsky 21.



Dvojicu krajských poslancov si budú môcť zvoliť obyvatelia okresov Krupina, Poltár a Žarnovica. Z Krupiny eviduje komisia 14 kandidátov, z Poltára a zo Žarnovice po 10. Jeden poslanec bude v zastupiteľstve reprezentovať okres Banská Štiavnica, kraj zaznamenáva na tento post osem záujemcov.



Podľa hovorkyne 276 uchádzačov nominovali politické strany, 70 chcú kandidovať ako nezávislí.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Volebná kampaň sa začala 10. júna a skončí sa 48 hodín predo dňom volieb.