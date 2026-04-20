Na 58. ročníku Palárikovej Rakovej bude súťažiť 6 divadelných súborov
Autor TASR
Čadca 20. apríla (TASR) - Na 58. ročníku národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby Palárikova Raková sa počas tohto týždňa (20. - 24. 4.) predstaví šesť súťažných divadelných súborov. Informovali o tom organizátori z Kysuckého kultúrneho strediska (KKS) v Čadci.
Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo 20 divadelných súborov a jeden jednotlivec, pričom o výbere súťažných inscenácií rozhodovala výberová porota vedená Matejom Moškom. „Videli sme záznamy inscenácií dospelých amatérov, ale aj mládežníkov, klasických, ale aj autorských textov, komédií aj vážnych drám. Pri všetkých inscenáciách bolo ale vidieť túžbu autorského tímu povedať svetu niečo o Slovensku, na ktorom žijeme. Výber šiestich najlepších alebo najreprezentatívnejších sa nerobil ľahko. Každý divadelný súbor dal do svojho diela nápady, myšlienky a dušu,“ poznamenal Moško.
V súťažnej časti Palárikovej Rakovej uvidia diváci súbory z Banskej Bystrice, Spišskej Starej Vsi, Čadce, Liptovského Mikuláša, Prievidze a Novej Dedinky. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 24. apríla o 18.00 h v Dome kultúry v Čadci a po ňom je na programe profesionálne divadelné predstavenie Dobrý ročník v podaní Divadla Jozefa Gregora Tajovského zo Zvolena.
Hlavnými organizátormi 58. ročníka národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby Palárikova Raková sú Žilinský samosprávny kraj, KKS v Čadci, obec Raková a mesto Čadca. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
