Na 63 školách v Košickom kraji maturuje takmer 4700 stredoškolákov

Košice 23. mája (TASR) - Ústne maturitné skúšky sa od pondelka začínajú na 63 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK). Potrvajú do 10. júna.



"Za zeleným stolom bude odpovedať 4658 žiakov, z toho na stredných odborných školách maturuje 3252 a na gymnáziách 1406 stredoškolákov," informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.



Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch rokov, keď sa maturitné skúšky neuskutočnili a výsledná známka bola vypočítaná administratívne, sa tento rok konajú v štandardnej prezenčnej podobe, tak ako to bolo pred pandémiou. Povinná maturitná skúška je zo slovenského a cudzieho jazyka, na stredných odborných školách sa maturuje aj z odborných predmetov, a to z teoretickej aj praktickej časti.



"Najviac žiakov v školskom roku 2021/2022 maturuje na župných stredných školách v Košiciach a Michalovciach. Konkrétne na Strednej priemyselnej škole (SPŠ) elektrotechnickej na Komenského v Košiciach, kde za zeleným stolom bude odpovedať 173 stredoškolákov, ďalších 160 bude maturovať na Strednej odbornej škole (SOŠ) informačných technológií Ostrovského v Košiciach a rovnaký počet žiakov maturuje na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach," oznámil kraj. Na Strednej zdravotníckej škole (SZŠ) v Michalovciach maturuje 157 žiakov, na košickom Gymnáziu Trebišovská 145 a na Obchodnej akadémii (OA) Watsonova 141.



Pod KSK spadá celkovo 40 stredných odborných škôl, 19 gymnázií, dve konzervatóriá a dve spojené školy.