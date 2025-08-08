< sekcia Regióny
Na 65. ročníku Zemplínskych slávností vystúpi skoro 900 účinkujúcich
V piatok večer sa uskutoční slávnostné otvorenie a galaprogram Zemplín a jeho tradície bez hraníc, v ktorom sa predstavia domáce folklórne súbory Svojina, Zemplín a Jurošík.
Autor TASR
Michalovce 8. augusta (TASR) - V Michalovciach sa v piatok popoludní začína 65. ročník Zemplínskych slávností. Trojdňový program nesie motto „Zemplín a jeho tradície bez hraníc“. Ako pre TASR uviedol riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Michalovce Miroslav Kisty, na pódiu sa predstaví takmer 900 účinkujúcich.
„Na festivale privítame okrem domácich súborov aj výnimočných hostí, ako napríklad Sliačanku z Liptovských Sliačov, Bartošovcov z Čierneho Balogu či Guroľsko muzyku Zbuje z Popradu,“ doplnil Kisty s tým, že vybrané programy bude možné sledovať aj online prostredníctvom živého vysielania.
V piatok večer sa uskutoční slávnostné otvorenie a galaprogram Zemplín a jeho tradície bez hraníc, v ktorom sa predstavia domáce folklórne súbory Svojina, Zemplín a Jurošík. Program doplnia audiovizuálne dokrútky približujúce históriu a úspechy súborov. V stane za tribúnou sa uskutoční aj workshop maľovania pri víne. V átriu radnice je na programe divadelné predstavenie Tri šestri v podaní divadla Na skok z Raslavíc.
V sobotu (9. 8.) je na tribúne pri mestskom úrade pripravený celodenný folklórny program, vrátane vystúpenia folklórneho súboru Vršatec z Dubnice nad Váhom. Večerný galaprogram s názvom Čarovný deň zapojí viaceré kolektívy z regiónu, ako aj hostí mimo Zemplína.
Nedeľný (10. 8.) program sa začne omšou vo farskom Kostole Panny Márie, Pomocnice kresťanov v Michalovciach. Popoludní v parku Kerta vystúpia folklórne kolektívy a uskutoční sa aj beseda s historikom.
Program slávností obohatia výstavy. Výstava osobností predstaví šesť významných mien kultúrneho života mesta. V stane za tribúnou bude sprístupnená expozícia Krása folklóru na plátne od miestnych autorov. Módnu tvorbu Mišeny Juhász priblíži výstava v galérii Zlatý býk a v Zemplínskom kultúrnom centre bude prezentovaná kolekcia šperkov Petry Toth.
Návštevníci sa môžu tešiť aj na ukážky tradičných remesiel, tvorivé dielne pre deti, školu tanca či bohatú ponuku jedál v Kulinárskom raji Zemplína. Organizácie VLK, SOS BirdLife Slovensko či Správa CHKO Vihorlat pripravia informačné stánky a prednášky o ochrane prírody.
„Na festivale privítame okrem domácich súborov aj výnimočných hostí, ako napríklad Sliačanku z Liptovských Sliačov, Bartošovcov z Čierneho Balogu či Guroľsko muzyku Zbuje z Popradu,“ doplnil Kisty s tým, že vybrané programy bude možné sledovať aj online prostredníctvom živého vysielania.
V piatok večer sa uskutoční slávnostné otvorenie a galaprogram Zemplín a jeho tradície bez hraníc, v ktorom sa predstavia domáce folklórne súbory Svojina, Zemplín a Jurošík. Program doplnia audiovizuálne dokrútky približujúce históriu a úspechy súborov. V stane za tribúnou sa uskutoční aj workshop maľovania pri víne. V átriu radnice je na programe divadelné predstavenie Tri šestri v podaní divadla Na skok z Raslavíc.
V sobotu (9. 8.) je na tribúne pri mestskom úrade pripravený celodenný folklórny program, vrátane vystúpenia folklórneho súboru Vršatec z Dubnice nad Váhom. Večerný galaprogram s názvom Čarovný deň zapojí viaceré kolektívy z regiónu, ako aj hostí mimo Zemplína.
Nedeľný (10. 8.) program sa začne omšou vo farskom Kostole Panny Márie, Pomocnice kresťanov v Michalovciach. Popoludní v parku Kerta vystúpia folklórne kolektívy a uskutoční sa aj beseda s historikom.
Program slávností obohatia výstavy. Výstava osobností predstaví šesť významných mien kultúrneho života mesta. V stane za tribúnou bude sprístupnená expozícia Krása folklóru na plátne od miestnych autorov. Módnu tvorbu Mišeny Juhász priblíži výstava v galérii Zlatý býk a v Zemplínskom kultúrnom centre bude prezentovaná kolekcia šperkov Petry Toth.
Návštevníci sa môžu tešiť aj na ukážky tradičných remesiel, tvorivé dielne pre deti, školu tanca či bohatú ponuku jedál v Kulinárskom raji Zemplína. Organizácie VLK, SOS BirdLife Slovensko či Správa CHKO Vihorlat pripravia informačné stánky a prednášky o ochrane prírody.