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Na 66. ročníku Zemplínskych slávností vystúpi vyše 1300 účinkujúcich
Nosnou témou tohto ročníka je opätovné otvorenie zrekonštruovaného amfiteátra Hrádok.
Autor TASR
Michalovce 26. júna (TASR) - V Michalovciach sa v piatok začal 66. ročník Zemplínskych slávností. Trojdňové podujatie, ktoré pripravilo mesto spolu s Mestským kultúrnym strediskom (MsKS), vyvrcholí v nedeľu (28. 6.) na zrekonštruovanom amfiteátri Hrádok. Ako pre TASR uviedol riaditeľ MsKS v Michalovciach Miroslav Kisty, na tohtoročných slávnostiach sa predstaví viac ako 1300 účinkujúcich.
„Momentálne sme na počte 1371 účinkujúcich. Počas troch dní sa predstavia na rôznych pódiách, či už na námestí, v Átriu alebo v zrekonštruovanom amfiteátri,“ uviedol. Okrem domácich kolektívov zo Zemplína vystúpia aj účinkujúci z okresov Snina, Humenné či Vranov nad Topľou. Vystúpia aj folklórne kolektívy z Margecian, Terchovej a Očovej. Novinkou je zahraničný hosť. „Hostíme srbský folklórny súbor zo Subotice, ktorý už vystupuje aj na základných školách v rámci výchovných koncertov pre deti,“ priblížil Kisty. Jedným z dôvodov presunu festivalu na jún bolo aj to, že detské folklórne kolektívy sa pred letnými prázdninami dokážu zísť jednoduchšie.
Nosnou témou tohto ročníka je opätovné otvorenie zrekonštruovaného amfiteátra Hrádok. Tomu je prispôsobená aj vizuálna identita podujatia. Vrcholom slávností bude nedeľný program so začiatkom o 15.00 h. „Bude to príbeh oživeného obra a Hrádku, jediného kopca, ktorý v Michalovciach máme,“ povedal Kisty. V nedeľnom programe sa má predstaviť viac ako 600 účinkujúcich.
Organizátori zároveň upozorňujú návštevníkov na horúce počasie. Zabezpečený má byť pitný režim, zdravotná služba aj opatrenia pre účinkujúcich. Ľuďom odporúčajú pokrývku hlavy, opaľovací krém a dostatok tekutín. „Veríme, že spolu s návštevníkmi oslávime folklórny sviatok, ktorý má v našom okrese dlhoročnú tradíciu,“ dodal Kisty.
Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR. Sprievodný program Zemplínskych slávností ponúkne výstavy, tvorivé dielne, ekologické prednášky, jarmok ľudových remesiel aj tradičné zemplínske jedlá. Súčasťou slávností bude aj ekologická zóna zameraná na projekt zavedenia systému váženého množstvového zberu v Michalovciach.
„Momentálne sme na počte 1371 účinkujúcich. Počas troch dní sa predstavia na rôznych pódiách, či už na námestí, v Átriu alebo v zrekonštruovanom amfiteátri,“ uviedol. Okrem domácich kolektívov zo Zemplína vystúpia aj účinkujúci z okresov Snina, Humenné či Vranov nad Topľou. Vystúpia aj folklórne kolektívy z Margecian, Terchovej a Očovej. Novinkou je zahraničný hosť. „Hostíme srbský folklórny súbor zo Subotice, ktorý už vystupuje aj na základných školách v rámci výchovných koncertov pre deti,“ priblížil Kisty. Jedným z dôvodov presunu festivalu na jún bolo aj to, že detské folklórne kolektívy sa pred letnými prázdninami dokážu zísť jednoduchšie.
Nosnou témou tohto ročníka je opätovné otvorenie zrekonštruovaného amfiteátra Hrádok. Tomu je prispôsobená aj vizuálna identita podujatia. Vrcholom slávností bude nedeľný program so začiatkom o 15.00 h. „Bude to príbeh oživeného obra a Hrádku, jediného kopca, ktorý v Michalovciach máme,“ povedal Kisty. V nedeľnom programe sa má predstaviť viac ako 600 účinkujúcich.
Organizátori zároveň upozorňujú návštevníkov na horúce počasie. Zabezpečený má byť pitný režim, zdravotná služba aj opatrenia pre účinkujúcich. Ľuďom odporúčajú pokrývku hlavy, opaľovací krém a dostatok tekutín. „Veríme, že spolu s návštevníkmi oslávime folklórny sviatok, ktorý má v našom okrese dlhoročnú tradíciu,“ dodal Kisty.
Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR. Sprievodný program Zemplínskych slávností ponúkne výstavy, tvorivé dielne, ekologické prednášky, jarmok ľudových remesiel aj tradičné zemplínske jedlá. Súčasťou slávností bude aj ekologická zóna zameraná na projekt zavedenia systému váženého množstvového zberu v Michalovciach.