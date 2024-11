Na adventných trhoch v Trnave budú podávať nápoje vo vratných pohároch

Trnava 28. novembra (TASR) - Na blížiacich sa adventných trhoch v centre Trnavy sa budú podávať nápoje vo vratných pohároch. Podujatie Advent v Trnave sa začne v piatok o 18.00 h rozsvietením vianočného stromu na Trojičnom námestí, ktorému bude predchádzať anjelský sprievod po Hlavnej ulici o 17.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



"Hoci sme sa aj doteraz snažili byť čo najekologickejší a v stánkoch s občerstvením ste dostali výlučne kompostovateľné riady a príbory, tento rok to posúvame opäť o úroveň vyššie. Používaním vratných pohárov ušetríme naše životné prostredie od množstva odpadu. Poháre máme zatiaľ zapožičané, aby sme tento systém odskúšali," priblížil Jakub Vríčan z odboru komunálnych služieb Mestského úradu v Trnave.



Zálohované poháre majú objem 0,2 litra a sú vhodné aj na horúce nápoje až do teploty 120 stupňov Celzia. Tvorí ich 100-percentný polypropylén a sú certifikované. Na Advente v Trnave budú v troch farebných verziách (bordovej, béžovej a čiernej) so zimným, respektíve vianočným motívom.



Mestský trh, na ktorom sa predáva okrem ovocia a zeleniny aj rezaná kapusta, med či drevené výrobky, sa v čase adventu presunie na Hlavnú ulicu v časti od Trhovej ulice po Kostol sv. Heleny. "Posledný mestský trh v roku 2024 sa bude konať v piatok 20. a v sobotu 21. decembra v štandardnom čase od 7.00 do 11.00 h," doplnila hovorkyňa.