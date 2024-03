Na Akadémii ozbrojených síl inaugurovali nového rektora A. Sabóa

Liptovský Mikuláš 14. marca (TASR) - Do funkcie rektora Akadémie ozbrojených síl (AOS) generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši vo štvrtok uviedli Aurela Sabóa. Stal sa v poradí šiestym rektorom akadémie. Pre TASR to potvrdila odborná referentka - špecialistka z AOS Erika Szuperáková.



Jednou z hlavných priorít nového rektora je posilnenie kvality vzdelávania a výskumu. "Chcem, aby AOS bola schopná ponúknuť našim študentom a doktorandom moderné a relevantné vzdelanie, ktoré im umožní stať sa kompetentnými a profesionálnymi dôstojníkmi a odborníkmi. Chcem tiež podporovať vedeckú prácu a inovatívnosť našich pedagógov a výskumníkov, ktorí prispievajú k rozvoju vojenskej teórie a praxe," uviedol Sabó.



Poznamenal, že sa budú snažiť o zintenzívnenie spolupráce s ostatnými univerzitami, akademickými inštitúciami, ministerstvami obrany aj medzinárodnými organizáciami a partnermi v oblasti obrany a bezpečnosti. "Ozbrojené sily (OS) SR prechádzajú v súčasnom období výraznou modernizáciou a technologickou zmenou. AOS bude musieť na tieto zmeny reagovať a modernizovať študijné programy, aby bola schopná plniť požiadavky OS SR a predikovala možný vývoj v tejto oblasti," zhodnotil nový rektor akadémie.



Sabó nastúpil do funkcie 18. decembra 2023 po tom, ako ho prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala na návrh ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Funkciu prevzal po predošlom rektorovi Jozefovi Putterovi.