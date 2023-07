Na akadémii ozbrojených síl si prevzalo diplom 68 absolventov

Liptovský Mikuláš 7. júla (TASR) - Na Akadémii ozbrojených síl (AOS) generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši si v piatok prevzalo vysokoškolský diplom druhého stupňa 68 absolventov štyroch študijných programov, z toho 19 žien. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva obrany (MO) SR.



Absolventov počas ceremoniálu vymenovali do prvej dôstojníckej hodnosti - poručík. "Vojenská profesia so sebou prináša veľkú zodpovednosť, ktorá zaväzuje a dáva tejto práci obrovský zmysel. Vojaci sú totiž nielen povolaní plniť rozkazy. Byť vojakom znamená byť aj vzorným občanom a ísť príkladom - v rodinách, v susedstvách, v komunitách, v spoločenskom živote," uviedol generálny tajomník Služobného úradu MO SR Peter Kozák.



Podľa rektora AOS Jozefa Putteru je poslaním akadémie okrem vzdelávania viesť počas štúdia kadetov a kadetky k čestnosti, mravnosti, ako aj k občianskej a spoločenskej zodpovednosti. "Dnešné promócie sú o to výnimočnejšie, že akadémia tento rok oslavuje 50. narodeniny. Za polstoročie existencie poskytla kvalitné vojenské vzdelanie nespočetnému množstvu nielen budúcich armádnych dôstojníkov," priblížil.



Rektor AOS sa poďakoval všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľali na vzdelávaní a výcviku, rezortu obrany, Generálnemu štábu Ozbrojených síl (OS) SR a podriadeným zložkám, ktoré pomáhajú akadémii plniť jej poslanie na požadovanej úrovni. Novovymenovaných poručíkov zaradia na nové pracoviská do útvarov OS SR, kde budú plniť úlohy vyplývajúce z ich funkcií, dodal komunikačný odbor MO SR.