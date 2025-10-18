< sekcia Regióny
Na akcii za ochranu mestského parku sa zišlo viac ako 1000 ľudí
Autor TASR
Banská Bystrica 18. októbra (TASR) - V mestskom parku na Tajovského ulici v Banskej Bystrici sa v piatok (17. 10.) konalo občianske stretnutie za jeho záchranu. Podporu ochrane parku a zodpovednému prístupu k jeho revitalizácii prišlo vyjadriť podľa organizátorov viac ako 1000 ľudí. TASR o tom za organizátorov informovala Diana Javorčíková s tým, že účastníci tiež sformulovali zoznam požiadaviek, ktoré odovzdajú vedeniu mesta.
Javorčíková priblížila, že účastníci stretnutia požadujú zodpovedný prístup k plánovanej revitalizácii parku a odmietajú prístup, v ktorom sú technické prvky nadradené živému ekosystému. „Je dôležité povedať, že sa nestaviame proti obnove parku - práve naopak, podporujeme ju. Aj my si prajeme, aby boli v parku bezpečné chodníky a pekné lavičky. Nesmie sa to však udiať na úkor života 428 stromov,“ skonštatovala.
Vo svojich požiadavkách, ktoré adresujú vedeniu mesta, napríklad požadujú nový nezávislý arboristický posudok a doplniť chýbajúce odborné prieskumy. Žiadajú tiež zmeniť výrubový zámer z plošného a nárazového na postupný a etapovitý či jednoznačnú identifikáciu nebezpečných stromov a ich odstránenie v spolupráci s ekologickým dozorom. Navrhujú tiež vypracovať pravidlá pohybu a bezpečnosti v parku a požadujú aj vypracovanie postupu na presun ohrozených druhov do náhradných útočísk pred výrubom drevín. Jednou z požiadaviek je aj transparentnosť komunikácie či využitie príspevkovej organizácie Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) pri revitalizácii parku.
Revitalizáciu mestského parku pripravuje banskobystrická samospráva už niekoľko rokov, s prácami v rámci nej chce začať budúci rok. Predchádzať im má výrub chorých a nebezpečných stromov, ktoré sú podľa dendrologického prieskumu oslabené a predstavujú bezpečnostné riziko pre návštevníkov. Nahradené majú byť novou výsadbou.
Proti plánovanému výrubu vyše 400 stromov sa v posledných dňoch postavila časť verejnosti, viacerí odborníci i ochrancovia prírody. Vyše 5000 ľudí svojím podpisom v otvorenom liste vyjadrilo znepokojenie nad pripravovanými krokmi. Radnica v utorok (14. 10.) informovala, že najskôr odstránia iba kalamitné stromy, ktorých je približne 200. O osude ďalších približne dvoch stoviek stromov, ktoré sú taktiež v zlom zdravotnom stave, ešte môže prebehnúť diskusia.
