Na Alžbetinej ulici v Košiciach vznikne mládežnícke centrum

Košice 2. decembra (TASR) - Pod MaJel Rovás Centrom na Alžbetinej ulici v Košiciach vznikne multifunkčné komunitné centrum. Jeho vznik je súčasťou cezhraničného projektu, ktorého cieľom je dať historickým budovám nový život a naplniť ich obsahom, ktorý podporí rozvoj mladej generácie a komunitný život. TASR o tom informovala programová riaditeľka centra Ágnes Kovács s tým, že bude určené všetkým, nielen maďarskej menšine.



V rámci projektu zrekonštruujú pivničné priestory budovy, čím vznikne moderné a inovatívne mládežnícke centrum vybavené najnovšími technológiami. Poskytovať bude priestor na vzdelávanie, kreativitu a komunitné aktivity. Ako uviedol predseda občianskeho združenia (OZ) Rovás Otto Szabó, jeho súčasťou bude aj takzvané Pódium prvého vystúpenia, ktoré poskytne príležitosť študentským kapelám, básnikom, tanečníkom a slúžiť môže aj na prezentáciu videomappingových projekcií. "Podcastové štúdio Študenti pre študentov umožní mladým ľuďom otvárať a spracovávať dôležité témy a priamo diskutovať so svojimi rovesníkmi o týchto témach," doplnil.



Projektom reagujú aj na únik mozgov. Mladí ľudia by vznikom takéhoto centra mali okrem iného dostať možnosť využiť moderné technológie, rozvíjať svoje zručnosti a získať bezpečné miesto na vzájomné stretávanie sa.



Partnerom cezhraničného projektu je maďarské mesto Gyöngyös, kde má rovnako vzniknúť mládežnícke centrum. Pomocou technológie budú môcť obaja partneri interaktívne komunikovať a vzájomne sa zapájať do aktivít.



"Realizáciou tohto projektu vzniknú unikátne priestory, ktoré spájajú tradície, inovácie a aktívny prístup komunity, pričom zanechávajú hlboký odkaz o hodnote miestneho kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie," dodala Kovács.



Celkový rozpočet projektu je 2,66 milióna eur. Na aktivity OZ Rovás pôjde z eurofondov necelých 695.000 eur.