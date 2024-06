Na Animofeste bodovali slovenskí stredoškoláci

Bratislava 12. júna (TASR) - Medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl Animofest, ktorého 19. ročník sa v utorok (11. 6.) konal v Bratislave, pozná svojich víťazov. Do tohtoročnej súťaže poslali mladí umelci 86 filmov z celého sveta. Zastúpená bola nielen európska mladá animovaná tvorba, ale aj krajiny, ako Japonsko, Indonézia, USA, Kanada, India, Rusko či Mexiko. Odborná medzinárodná porota vybrala z prihlásených prác 26, ktoré postúpili do súťaže.



"Už postup do súťaže je veľkou poctou pre študentov. Ak sa ich filmy ocitli medzi súťažnými, znamená to, že mali výbornú kvalitu. Som naozaj rada, že spomedzi 26 filmov z 11 krajín bolo až 15 zo Slovenska. Dáva nám to nádej, že nám vyrastá nová kvalitná generácia animátorov," uviedla zakladateľka a riaditeľka festivalu Viera Zavarčíková.



Pre študentov Súkromnej školy umeleckého priemyslu animovanej tvorby (SŠUPAT) v bratislavskej Petržalke, na pôde ktorej sa festival odohráva, je to šanca konfrontovať sa s tvorbou stredoškolákov z iných škôl.



Animované filmy súťažiacich využívali celú škálu animačných techník, od klasickej kreslenej, bábkovej, 2D animácie až po 3D animáciu, motion capture, rotoskoping či pixiláciu. "Technika sa za ostatné roky výrazne posunula, doba ide ďalej, v dielach je veľa digitalizácie, čo na jednej strane zjednodušuje robotu, na druhej deti trošku prichádzajú o kreativitu. Väčšina žiakov však pôjde do reklamy, tam to inak ani nejde, ale takých desať percent zostane pri umení," hovorí predseda festivalovej poroty, animátor a režisér Karol Holubčík.



Porotcov tento rok prekvapil obrovský záujem dievčat o 3D tvorbu, čo bola v minulých rokoch skôr doména chlapcov.



V kategórii hrané filmy získal prvenstvo Richard Záhora zo SŠUPAT. Škola uspela rovnako v hlavnej súťaži - animované filmy, kde prvé miesto obsadila Olena Vetvyska s dielom Ľudská myseľ. "Urobila som film, ktorý je vlastne príbehom o spolunažívaní umelca a umelej inteligencie v budúcnosti. Veľmi sa teším, že porotu tak zaujal," povedala víťazka.