Na antigénové testovanie sú v Banskej Bystrici tri odberové miesta

Banská Bystrica 10. decembra (TASR) – Antigénové testovanie na ochorenie COVID -19 je pre Banskobystričanov stále dostupné na troch odberových miestach. Okrem veľkokapacitného mobilného miesta na parkovisku na Mičinskej ceste, majú občania k dispozícii i miesto, ktoré zriadila Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici. Nachádza sa pred vstupom na urgentný príjem. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) má odberové miesto na Ulici Cesta k nemocnici. TASR o tom informovala hovorkyňa Rooseveltovej nemocnice Ružena Maťašeje.



Ako zdravotníci opäť pripomínajú, na Mičinskej ceste sú každý pracovný deň od 8.00 do 15.30 hod. Prestávku majú od 11.00 do 11.30 hod.



Detská nemocnica takisto testuje každý pracovný deň od 11.00 do 15.00 hod. s tým, že posledný ster vykoná o 14.30 hod.



Banskobystrický RÚVZ robí antigénové testy v pondelok, stredu a v piatok od 12.00 do 15.00 hod. Utorky a štvrtky netestuje.



Na antigénové testovanie sa neobjednáva, je preto potrebné počítať s čakaním a dodržiavať všetky epidemiologické opatrenia, ako sú dvojmetrové odstupy či prekrytie horných dýchacích ciest.



"Antigénový test je dostupný pre širokú verejnosť, je ale vhodné pristupovať k jeho absolvovaniu racionálne. Vzorka sa odoberá z nosohltana a testy sú citlivé v čase, keď je množstvo vírusu v sliznici nosa a hrdla najvyššie, teda tri až päť dní od nástupu prejavov ochorenia," zdôraznila Maťašeje.



Podľa údajov z webovej stránky Rooseveltovej nemocnice v posledných dňoch stúpol počet zamestnancov pozitívnych na ochorenie COVID-19. Ak 8. decembra ich bolo 48, vo štvrtok už 65. Aktuálny počet pracovníkov nemocnice v karanténe je 23. Počet pacientov s týmto ochorením zostáva na čísle 57, ôsmi sú na umelej pľúcnej ventilácii.