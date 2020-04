Na AS Nivy je k dispozícii automat na rúška

Bratislava 14. apríla (TASR) – Rúško si prostredníctvom automatu môžu zaobstarať aj cestujúci na bratislavskej autobusovej stanici (AS) Nivy. O zriadení automatu informovala hovorkyňa dopravnej spoločnosti Slovak Lines Eva Vozárová.



"Sortiment automatu je zatiaľ obmedzený na rúška, v krátkom čase by však mali pribudnúť aj dezinfekčné gély," dodala Vozárová.



Linky prímestskej autobusovej dopravy v Bratislavskom kraji v súčasnosti premávajú podľa sobotňajšieho cestovného poriadku s pridanými spojmi na najvyťaženejších trasách. Cestujúci sú povinní nosiť ochranné rúška, prípadne si zakrývať nos a ústa šatkou, aby sa znížilo možné šírenie kvapôčkovej infekcie v uzavretom priestore autobusu. Do autobusu je možný nástup iba zadnými dverami a cestujúci nemôžu obsadzovať prvých osem miest vpredu v autobuse.