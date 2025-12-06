< sekcia Regióny
Na AS Nivy neeviduje Slovak Lines žiadne väčšie dopravné problémy
Spoločnosť opätovne ubezpečuje, že v prípade obmedzeného priestoru pre cestujúcich ide o dočasný stav a ukončením prestavby stanice sa priestor výrazne zväčší.
Autor TASR
Bratislava 6. decembra (TASR) - Na Autobusovej stanici (AS) Nivy v Bratislave, ktorej časť prechádza momentálne prestavbou, neevidujú v súvislosti s organizáciou dopravy žiadne väčšie problémy. Pre TASR to uviedol Martin Hanula zo spoločnosti Slovak Lines, ktorá autobusovú stanicu prevádzkuje. Spoločnosť si však uvedomuje znížený komfort cestujúcich a obmedzeného priestoru, avizuje viaceré úpravy počas stavebných prác, ktoré vyplynuli z pracovných stretnutí.
„Doprava, pristavenie a odchod autobusov prebieha bez akýchkoľvek problémov. Prevádzka autobusovej stanice nemá vplyv na akékoľvek meškania dopravcov a je plynulá,“ skonštatoval Hanula.
Spoločnosť opätovne ubezpečuje, že v prípade obmedzeného priestoru pre cestujúcich ide o dočasný stav a ukončením prestavby stanice sa priestor výrazne zväčší. Pribudnúť má tiež nový eskalátor vrátane fast line či nová čakáreň, čím sa navýši kapacita na čakanie, respektíve sedenie. V súčasnosti doplnili aspoň ďalšie sedenie v priestoroch stanice, ako aj navigáciu a navigačné prvky.
Ďalšie oblasti na zlepšenie vyplynuli z viacerých stretnutí a rokovaní s Bratislavským samosprávnym krajom, regionálnym autobusovým dopravcom Arriva a ďalšími partnermi. Týka sa to napríklad zobrazovania meškajúcich spojov od viacerých dopravcov, priestoru pre prípadné kĺbové autobusy či odchodu s jednotlivých nástupísk podľa smerov. „Aktuálne na väčšine z nich intenzívne pracujeme a prvé úpravy budú pripravené k dátumu zmeny cestovného poriadku v mesiaci december,“ poznamenal Hanula.
Diskomfort cestujúcich spôsobuje aktuálne aj stavebná stena, ktorá zaberá časť z priestorov nástupíšť. Spoločnosť deklaruje, že po jej odstránení sa priestor na nástupištiach zväčší. Pribudnúť má zároveň samostatná klimatizovaná pasáž, ktorá má zjednodušiť rýchly prechod autobusovou stanicou. Počet nástupíšť a výstupíšť ostane v aktuálnom počte.
Stavebné práce, ktoré si vyžadovali umiestnenie stavebnej steny na nástupištiach, majú potrvať rok. So spustením nových komunikačných trás z a do autobusovej stanice počíta Slovak Lines na jeseň 2026.
Prestavba AS Nivy bola podľa spoločnosti nevyhnutná pre klesajúce využívanie stanice spojmi prímestskej autobusovej dopravy. Kým v roku 2021 obslúžila stanica viac ako 336.000 spojov prímestskej hromadnej dopravy, minulý rok to bolo „len“ 224.000 spojov. Celkovo ide o 33-percentný pokles spojov ročne.
Autobusová stanica Nivy začala fungovať v novom režime od 8. septembra. Časť plochy, dovtedy využívanej dopravcami, bude využitá ako obchodné priestory. Znížil sa počet výstupíšť a nástupíšť, skrátil sa čas na pristavenie autobusov a tiež sa znížil počet parkovacích miest.
